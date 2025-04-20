Denizli'de Kayıp Helikopter Pilotunun Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'de kötü koku ihbarı yapılan araçta, günlerdir kendisinden haber alınamayan kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu. Eski eşine, yangın sezonunda görev yapacağı Denizli'den eşyaları almak için Isparta'ya döneceğini söyleyen pilot, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

İhale yüklenicisi firma çalışanı olarak helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. 11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., eski eşi B.K'nın Denizli'ye çalışmaya gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüğünü ve Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra eski eşine ulaşamadığını, ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Son hareketliliği Denizli'de tespit edildi

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. B.K'nın bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kötü koku acı sonu ortaya çıkardı

Dün gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaya olarak geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alanda park halinde olan 32 ABE 529 plakalı otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek çağrı merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başını poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinim çalışmaları sonucu cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından helikopter pilotunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlı Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre pilotun kafasına poşet geçirerek intihar ettiği ihtimalli üzerinde durulduğu, kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı öğrenildi. Pilotun ölü olarak bulunduğu aracı ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. - DENİZLİ