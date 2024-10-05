Denizli'de Kayıp Genç Kız 4 Gün Sonra Teslim Oldu

Denizli'de 4 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın, kayıp haberlerinin ardından polis karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise 10. Sınıf öğrencisi Canan Zeybek (16), Çarşamba günü evden okula gidiyorum diyerek çıktı. Akşam okuldan eve dönmeyen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için kayıp ihbarından bulunuldu.

Lise öğrencisi Canan Zeybek, basında yer alan haberlerin ardından Denizli Otobüs Terminalinde bulunan polis karakoluna giderek teslim oldu. Genç kız daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Yenişehir'de bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kızlarının bulunduğu bilgisi verilen aile, kızlarını almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne hareket etti. - DENİZLİ