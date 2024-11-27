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Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastası Kadının Kemikleri Bulundu

Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastası Kadının Kemikleri Bulundu
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Denizli'de 2 Temmuz'dan beri kayıp olan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nazife Demir'in kemiklerinin bulunduğu doğrulandı. Aile ve emniyet güçleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, 109 gün sonra boş arazideki kemik parçalarının kayıptan alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz ay boş arazide bulunan insan kemiklerinin 109 gün kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 75 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi.

Denizli'de 2 Temmuz günü akşam saatlerinde evden çıkan Nazife Demir'e (75) bir daha ulaşılamadı. Çocukları bir yandan, emniyet güçleri ise bir diğer yandan kayıp Alzheimer hastası Nazife Demir'i bulmak için son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını günlerce sürdürdü. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Demir'in son görüldüğü ve muhtemel gidebileceği güzergahlarda yapılan arama çalışmaları sırasında 18 Ekim'de boş arazide insan kemiklerine ulaştı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin topladığı kemik parçaları incelenmek üzere Krimal Daire Başkanlığına gönderildi.

Kemiklerin kayıp kadına ait olduğu kesinleşti

Aile üyelerinden alınan kan ve DNA örnekleri, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında bulunan kemik parçaları ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemeler neticesinde bulunan kemik parçalarının 109 gün kayıp olarak aranan Demir'e ait olduğu kesinleşti. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesinin yarın öğle namazını müteakip memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Arızlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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