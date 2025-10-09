Haberler

Denizli'de Kayıp 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Efna Akgül, polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Merkez Orta Okulu öğrencisi olan Efna Akgül, 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra, ailesiyle birlikte yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine geri dönmedi. Okul çıkış saatinin geçmesine rağmen eve gelmeyen kızlarını merak eden aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine 12 yaşındaki Efna için arama çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kayıp kız çocuğu bulundu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
