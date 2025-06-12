Denizli'de Kaybolan 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yapay Zeka Destekli Dron ile Kurtarıldı

AFAD, Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası vatandaşın kurtarıldığını bildirdi

DENİZLİ - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki alzheimer hastası vatandaşa, yapay zeka destekli dron kullanılarak ulaşıldığını ve salimen kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan kurtarma çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer mahallesinde 90 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ekiplerimiz hızla olay bölgesine intikal etti. Kayıp vatandaşımız, AFAD envaterine kayıtlı termal ve kızılötesi görüntüleme özellikli, yapay zeka destekli drone aracılığıyla bulunarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Salimen ulaştığımız Nazmi amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. 81 ilimizde AFAD envanterinde toplam 123 adet drone bulunmakta olup, bunların 84'ü termal görüntüleme özelliğine sahiptir. Kayıp arama çalışmalarında, termal özellikli dronelara ek olarak yapay zeka destekli yazılımlar da etkin şekilde kullanılmaktadır" ifadeleri yer aldı.