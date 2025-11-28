Haberler

Denizli'de Kavşakta Kontrolsüz Giriş: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren otomobilin motosikletle çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Denizli'de kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıkta beklemek için duran otobüslerin arkasından kavşağa kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, yukarıdan gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan ameliyatın ardından durumumun iyi olduğu öğrenildi.

14 Ekim Salı günü meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin Pamukkale Üniversitesine girmek için kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği ve yukarıdan gelen motosiklet sürücüsü ile çarpıştığı anlar görüntülerde yer aldı. - DENİZLİ

