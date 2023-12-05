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Denizli'de Kavşakta Işık İhlali Yapan Otomobil ve Elektrikli Motosiklet Çarpıştı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavşakta ışık ihlali yapan otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavşakta ışık ihlali yapan otomobil ve elektrikli motosiklet çapıştı. İki kişinin yaralandığı kaza, kırmızı ışıkta beklemekte olan diğer bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleyman Demirel Caddesi'nde hızla ilerleyen Tofaş marka otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği esnada yine kavşakta ışık ihlali yaptığı belirtilen ve Yusuf Aydemir Caddesi'ne geçmeye çalışan elektrikli motosiklete çarptı. Şiddetli çarpışma nedeniyle elektrikli motosiklette 2 kişin yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Elektrikli motosikletten yola savrulan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Çarpma anı ortaya çıktı

Öte yandan soruşturmanın devam ettiği kazanın yaşandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın iç kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların ışıklar beklediği esnada otomobilin hızla yola devam ederek, gene ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli motosiklete süratle çarptığı anlar yer aldı. Araçta bulunan 2 kişinin hasar gören elektrikli motosikletten yola savrulduğu anları kayıt altına alan araç, daha sonra yoluna devam etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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