Denizli'de Kasten Öldürme Olayının Şüphelileri Bandırma'da Yakalandı

Denizli'de meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelileri, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Eylül'de meydana gelen kasten öldürme olayıyla ilgili aranan 2 şüphelinin Bandırma'da saklandıkları yönünde bilgi paylaşıldı. Bunun üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları araştırmalar sonucunda şüpheli şahısların bir işletmede konakladıklarını tespit etti.

14 Ekim sabahı gerçekleştirilen operasyonla gerekli güvenlik tedbirleri alınarak C.B. (22) ve H.B. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, kaldıkları odalarda ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar gerekli işlemler için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR