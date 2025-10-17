Denizli'de Kardeşler Arasındaki Kavga Sokağa Taşındı

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve aynı evde yaşayan iki kardeşin kavgası sokağa taştı. Evden çıkan ağabeyini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cevat Semerci (51), ve Ferhat Semerci (44), kardeşler evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Cevat Semerci, evden çıkarak uzaklaşmak istedi. O esnada arkasından gelen kardeşi Ferhat Semerci, ağabeyini sokak ortasında bıçakla yaraladı. Ağabeyini bıçakla yaralayan Ferhat Semerci, eve geri dönerken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği değerlendirilen Cevat Semerci, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cevat Semerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ