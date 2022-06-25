Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı - Haberler

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Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı

Denizli'de banka çıkışı elinde yaklaşık 120 bin lira para ve altın dolu çanta olan vatandaşı takip eden ve çantayı alarak kaçan şahıs, Denizli'den Adana'ya gitmek üzere bindiği otobüste Konya polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de banka çıkışı elinde yaklaşık 120 bin lira para ve altın dolu çanta olan vatandaşı takip eden ve çantayı alarak kaçan şahıs, Denizli'den Adana'ya gitmek üzere bindiği otobüste Konya polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de banka çıkışında M.A.'nın içerisinde 120 bin lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapkaççının Denizli'den Adana'ya gitmek üzere otobüse bindiği tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda Konya polisine haber verilmesi üzerine ekipler Akyokuş mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Denizli'den Adana istikametine giden otobüs durdurularak kapkaç olayını gerçekleştiren şahıs bir miktar para ile yakalandı. Kapkaçtan elde ettiği paranın bir miktarını bankaya yatırdığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli'ye gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Banka Konya 3. Sayfa Haberler

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