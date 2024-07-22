Denizli'de Kaldırımda Yürüyen Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı

Denizli'de kaldırımda yürüyen şahıs, plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen Berat Berki Tokat'ın yanına yaklaşan plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişiden biri tabanca ile Tokat'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu Tokat iki bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Tokat, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ