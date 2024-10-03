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Denizli'de Kadın Evinde Ölü Bulundu

Denizli'de Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Naciye Algan, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Algan'ın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia ediliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, kendisinden haber almayan yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşındaki Naciye Algan'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde kendisine ulaşamayınca evine gitti. Evin içine giren yakınları Naciye Algan'ın iple asılı halde buldu. Durumu gören yakınları olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildiri. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri neticesinde kadının ölmüş olduğu belirlendi.

Naciye Algan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının, bir süredir psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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