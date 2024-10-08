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Denizli'de Kadın Çiçekleri Köklü Olarak Çaldı

Denizli'de Kadın Çiçekleri Köklü Olarak Çaldı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın, etrafı gözetleyerek beğendiği çiçekleri kökleriyle birlikte alarak evden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, ev sahibi çiçeklerin kaybolduğunu fark ettiğinde kadının çiçekleri çaldığını gördü.

Denizli'de yoldan gelip geçerken beğendiği çiçeği gözüne kestiren kadının, etrafı kolaçan ettikten sonra çiçekleri kökleriyle götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra Y.S.'ye ait evin önünden gelen kadın, evin önünde görüp beğendiği çiçekleri gözüne kestirdi. Müsait bir ortam olmadığı için bölgede birkaç defa tur atan kadın, çevrede kimsenin kalmadığını görünce evin önüne yaklaşarak çiçekleri kökleriyle birlikte almaya başladı. Saksıdan kökleriyle çıkardığı çiçekleri elindeki poşete koyan kadın, bölgeden uzaklaştı.

Evinin önündeki çiçeklerin yerine olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çiçeklerinin bir kadın tarafından alındığını gördü. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, kadının birkaç defa bölgede tur attıktan sonra beğendiği çiçekleri alıp gittiği anlar yer aldı. Çiçeklerin dalında güzel olduğunu ifade eden ev sahibi, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını, kadının kendisinden istemesi halinde çiçekleri zaten vereceğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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