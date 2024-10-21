Denizli'de Kaçırıldığını İddia Eden Kadın, Alkollü Sürücüyle Karşılaştı

Denizli'de kaçırıldığını iddia eden kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü alkollü çıkarken, kadının ise korkudan titrediği görüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kadın kaçırıldığını iddia etti. Kendisiyle görüşen ekiplere bölgeyi tanımadığı için yer tarifi yapamayan kadının verdiği araç bilgisi doğrultusunda ekipler teyakkuza geçti. Polis ekipleri hem Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hem de devriye ekipler bölgelerinde tarif edilen araç üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçırıldığını iddia eden kadının da içerisinde bulunduğu otomobil sanayi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Durdurulan araçtan çıkan kadının korku ve panikten titremesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 100 promil alkollü çıkan sürücü İ.B., kadının sevgilisi olduğunu ileri sürürdü. Büyük korku ve panik yaşayan kadın ise iddiaları ret etti. Yapılan incelemelerin ardından İ.B., gözaltına alındı. - DENİZLİ