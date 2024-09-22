Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda binlerce kaçak tütün ürünü, kaçak içki ve sarma sigara ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Denizli'de kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda; binlerce kaçak tütün ürünleri, kaçak içki ve çok sayıda sarma sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalan 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda 29 bin 860 adet sarma/dolma sigara, 11 bin adet boş makaron, 40 litre etil alkol, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 buçuk litre kaçak alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 4 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. - DENİZLİ