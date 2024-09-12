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Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: 32 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli 32 adet kaçak cep telefonu ile yakalandı. Operasyonda toplam piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan cep telefonları ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli 32 adet kaçak cep telefonu ile yakalandı.

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Emtia Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi ve her türlü kaçak eşya satışı yapmak isteyen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda toplam piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 32 adet cep telefonu ve 132 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yakalan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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