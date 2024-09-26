Denizli'de Kaçak Yoldan Getirilen 1 Milyon Liralık Yarış Motoru Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada, kaçak yollardan ülkeye sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yarış motoru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun il genelinde önlenmesi amacıyla her türlü kaçak eşya satışı yapmak isteyen şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Denizli il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde dün yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 adet gümrük kaçağı yarış motoru ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ