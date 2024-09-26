Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kaçak Yoldan Getirilen 1 Milyon Liralık Yarış Motoru Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçak Yoldan Getirilen 1 Milyon Liralık Yarış Motoru Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polis ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bir yarış motoru ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi adli işlem yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada, kaçak yollardan ülkeye sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yarış motoru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun il genelinde önlenmesi amacıyla her türlü kaçak eşya satışı yapmak isteyen şahıslara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Denizli il merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde dün yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 adet gümrük kaçağı yarış motoru ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Politika 3-sayfa denizli Ekonomi Hukuk Polis

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });