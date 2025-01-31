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Denizli'de Kaçak Kültür Varlığı Operasyonu: Altın Taç ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçak Kültür Varlığı Operasyonu: Altın Taç ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi
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Denizli'de jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına karşı düzenlediği operasyonda Hellenistik dönemlerine ait bir altın diadem ve çeşitli tarihi eserleri ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'de jandarma ekiplerinin kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak düzenlediği operasyon kapsamında, Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen altın diadem (taç) ve gümüş ve bronz tarihi obje ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince Denizli'nin Sarayköy İlçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.2 şüpheliye yöneli yapılan operasyonda Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen 1 adet altın diadem ve parçaları, 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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