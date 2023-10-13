Denizli'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Denizli'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli'de jandarma ekipleri Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi Kızılkaya mevkiinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli N.D (47) ve M.Ç. (39) ekiplerce gözaltıona alındı. Jandarma karakolundaki ifadelerin ardından şüpheliler mahkemeye sevk edilirken kazı malzemelerine de el konuldu. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa