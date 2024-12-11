Denizli'de Kaçak İçki Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Yılbaşı öncesi Denizli'de kaçak içki üretimi yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 80 litre etil alkol ve çeşitli alkollü içkiler ele geçirildi.
Denizli'de yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüpheliler düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere operasyon başlattı. Jandarma ekiplerinin aldıkları bilgiler doğrultusunda yılbaşı kutlamalarında satmak amacıyla kaçak alkol üreten 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 80 litre etil alkol, 9 litre rakı, 9 litre viski, 16 adet alkollü içki kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. - DENİZLİ