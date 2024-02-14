Denizli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda, ili organizatör para aldıkları iyi yabancı uyruklu şahıs ile birlikte yakalandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla giriş yapan 2 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Genişletilen soruşturma kapsamında 2 kaçak göçmeni para karşılığı kente getiren 2 Suriye uyruklu organizatör de kıskıvrak yakaladı. Emniyeteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilme işlemleri başlatılan 4 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
DENİZLİ(İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda, ili organizatör para aldıkları iyi yabancı uyruklu şahıs ile birlikte yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla giriş yapan 2 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Genişletilen soruşturma kapsamında 2 kaçak göçmeni para karşılığı kente getiren 2 Suriye uyruklu organizatör de kıskıvrak yakaladı. Emniyeteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilme işlemleri başlatılan 4 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ