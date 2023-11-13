Denizli'de Kaçak Elektronik Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de jandarma ekipleri, bir araçta yapılan aramada 90 kaçak elektronik sigara, 5 adet kaçak kulaklık ve 13 adet de uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denizli'de jandarma ekipleri, bir araçta yapılan aramada 90 kaçak elektronik sigara, 5 adet kaçak kulaklık ve 13 adet de uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında da adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın Honaz ilçesine kaçak elektronik sigara getirdiği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde aracı durduran ekipler, yapılan aramada 90 kaçak elektronik sigara, 5 kaçak kulaklık ve 13 uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem ekiplerce başlatıldı. - DENİZLİ