Denizli'de Kaçak Avcılık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göledinde kaçak avlama yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göledine kurmuş oldukları tuzaklarla kerevit avlamaya çalışan 2 şahıs, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gece yarısında Dımbazlar göletinde kaçak avlama yapan 2 şahsa işlem yapılırken av esnasında kullandıkları tuzaklar, bot ve ekipmanlara ise el konuldu. Yakaladıkları kerevitler ise ekipler tarafından gölede bırakıldı. İzinsiz avcılık yapan 2 şahıs hakkında kanuni işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ