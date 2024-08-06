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Denizli'de Kaçak Avcılık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

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Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göledinde kaçak avlama yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların av esnasında kullandıkları tuzaklara el konuldu ve yakalanan kerevitler göle bırakıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göledinde kaçak avlama yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göledine kurmuş oldukları tuzaklarla kerevit avlamaya çalışan 2 şahıs, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gece yarısında Dımbazlar göletinde kaçak avlama yapan 2 şahsa işlem yapılırken av esnasında kullandıkları tuzaklar, bot ve ekipmanlara ise el konuldu. Yakaladıkları kerevitler ise ekipler tarafından gölede bırakıldı. İzinsiz avcılık yapan 2 şahıs hakkında kanuni işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma denizli Buldan Göle Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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