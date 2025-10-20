Haberler

Denizli'de Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 25 Avcıya Ceza

Denizli'de Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 25 Avcıya Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yapılan denetimlerde 546 avcıdan 25'ine ceza işlemi uygulandı. 43 ördek, ses cihazları ve av tüfeklerine el kondu.

Denizli'de kaçak avcılık ile mücadele kapsamında DKMP ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 avcıya ceza yazılırken, 43 ördek, ses cihazları ve silahlara el konuldu.

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri Çivril ilçesi Işıklı gölü çevresinde avcıları denetledi. Bölgede kontrol edilen 546 avcıdan 25'i hakkında kara avcılığına muhalefetten dolayı ceza işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 43 ördek, 2 adet akümülatör, 3 adet ses cihazı ve 3 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Yıllar sonra gelen telefonla dünyası başına yıkıldı! 3 çocuğunun 2'sinin babası en yakını çıktı

Gelen telefonla DNA testi yaptırdı! Sonuç dünyasını başına yıktı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.