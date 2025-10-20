Denizli'de Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 25 Avcıya Ceza

Denizli'de kaçak avcılık ile mücadele kapsamında DKMP ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 avcıya ceza yazılırken, 43 ördek, ses cihazları ve silahlara el konuldu.

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri Çivril ilçesi Işıklı gölü çevresinde avcıları denetledi. Bölgede kontrol edilen 546 avcıdan 25'i hakkında kara avcılığına muhalefetten dolayı ceza işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 43 ördek, 2 adet akümülatör, 3 adet ses cihazı ve 3 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konuldu. - DENİZLİ