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Denizli'de Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Denizli'de yapılan bir operasyonda, şüpheli bir kamyonette 2 ton etil alkol ele geçirildi. Üç kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Denizli'de polis ekiplerince şüpheli bir kamyonette yapılan aramalar sonucunda 2 ton etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretiminde kullanılmaya hazırlanan etil alkole yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi. Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise dron ile havadan görüntülendi. Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise, 2 ton etil alkol ele geçirildi. Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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