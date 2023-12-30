Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 Operasyonunda 190 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda durdurduğu tırda yaptığı aramalarda aracın farklı noktalarına gizlenmiş 190 karton kaçak sigara ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını sürdürüyor. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Şahin Pençesi 2 operasyonunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalar ise hayrete düşürdü. Tırın kapı döşemesinin içinde ve altında sabitlenmiş varil içerisinde onlarca karton kaçak sigara yakalandı. Tırın farklı noktalarına gizlenmiş 190 karton kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ