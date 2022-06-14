Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor Denizli'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Denizli'de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda tanıtım stantlarının açılmasıyla devam etti. İl Jandarma Komutanlığı'nca özel teşkil edilmiş jandarma birimlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, birçok milli araç ve silah gereçleri yer aldı. Özel eğitimli jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni toplarken, etkinlikte tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Kutlama programına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Denizli'de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.