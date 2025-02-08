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Denizli'de Jandarmadan Başarılı Operasyon: 3 Hükümlü Yakalandı

Denizli'de Jandarmadan Başarılı Operasyon: 3 Hükümlü Yakalandı
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Denizli'de jandarma ekipleri, aranan 3 hükümlüyü başarılı operasyonlarla yakaladı. 68 yıl hapis cezasıyla aranan şahıslardan biri 123 suç kaydıyla dikkat çekti.

Denizli'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda ülke genelinde karıştıkları 60 ayrı suçtan 68 yıl kesin hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı. Tutuklanan 38 yaşındaki kadının, 123 ayrı suç kaydının bulunması hayrete düşürdü.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmamım dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. JASAT, Pamukkale ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan başarılı operasyon sonucunda ülke genelinde karıştıkları suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezasıyla aramam üç hükümlü, kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Kadın suç makinesi jandarmadan kaçamadı

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu 2022 yılından Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Kırşehir, Sakarya, Çanakkale, Aydın, Isparta, Bakıkesir, Bursa, Düzce, Kahramanmaraş, Kütahya, Kayseri, Manisa, Giresun, Kırıkkale, Konya, Denizli, Trabzon, Uşak, Rize ve Hatay olmak üzere 26 ilde karıştığı dolandırıcılık olaylarından dolayı aranan 38 yaşındaki Arzu B. yakalandı. 123 ayrı suç kaydı mevcut olan kadının, 49 suçtan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

2021 yılından bugüne Denizli, Aydın, Balıkesir, Bilecik ve İstanbul illerinde karıştığı suçlardan dolayı aranan 39 yaşındaki Mehmet Ali K. gözaltına alındı. 10 ayrı suçtan aranan hükümlünün kesinleşmiş toplam 5 yıl 7 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Çalışmalar kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Ramazan O.'da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hükümlünün 17 suç kaydı daha ortaya çıktı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen aranan üç hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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