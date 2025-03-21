Denizli'de Jandarma Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ve mühimmatla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında yapılan çalışmalarda, Kale ilçesinde kimliği belirlenen bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli jandarma ekipleri tarafından adresinde yakalandı.

Şüphelinin üzeri ve adresinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca namlusu ile 6 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ