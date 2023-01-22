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Denizli'de işyeri alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de işyeri alev alev yandı

Denizli'de gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan işyeri küle döndü.

Denizli'de gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan işyeri küle döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde bir işyerinde henüz bilinmeyene nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı işyerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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