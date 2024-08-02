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Denizli'de İşkenceyle Öldürülen Kadının Kocası Tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan koca tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden birine adli kontrol verilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan koca tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden birine adli kontrol verilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 30 Temmuz Salı günü meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan M.A.E.'nin (37) yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi (34) evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının elleri ve ayakları iple bağlandıktan sonra kablo ile dövülerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin koca M.A.E. ile A.K., S.S. ve F.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Tavas Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen koca M.A.E. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan F.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Çocuk Tavas 3.Sayfa Güncel Haberler

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