Denizli'de İşçi Servisi Yangın Çıkardı

Denizli'de İşçi Servisi Yangın Çıkardı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir işçi servisi alev aldı. Servis şoförü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü ve olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Denizli'de seyir halindeki işçi servisi bir alev aldı. Servisi güvenli alana çeken servis şoförü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan minibüs, işçileri evlerine bıraktıktan sonra servis şoförü de kendi evine gitmek için seyir halindeyken minibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Minibüsü hemen güvenli alana çeken minibüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Yanan işçi servisi kullanılamaz hale gelirken işçi servisinin boş olması nedeniyle olayda ölen yada yaralanan olmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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