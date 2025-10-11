Haberler

Denizli'de İnşaat Malzemesi Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de İnşaat Malzemesi Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat malzemesi paylaşımı yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle işçiler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B., yanında bulunan silahla rastgele ateş açmasıyla Ömer Kandemir (31) ve kardeşi Önder Kandemir yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan kardeşler ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Halil B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

Tarihi fark! Bulgaristan'ı yıldızlarımızla sahadan sildik
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.