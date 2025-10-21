Denizli'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Denizli'de çalıştığı inşaatın 4. katından düşen 57 yaşındaki işçi hastanede yaşam verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartman inşaatında çalışan Veli Çağlar (57), dün 4. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Zemine düşen inşaat işçisi Veli Çağlar'ı gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Veli Çağlar'ı ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Veli Çağlar, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Veli Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Veli Çağlar'ın cenazesi ise öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ