Denizli'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Ağır Yaralandı

Denizli'de bir inşaatta çalışan işçi, inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kanyıldıran inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Kanyıldıran'ın yardım seslerini duyan çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü asansör boşluğundan ağır yaralı olarak çıkarılan Kanyıldıran, ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ağır yaralı işçinin çalışma arkadaşlarının üzgün halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ