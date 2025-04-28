Denizli'de İki Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çıkar amaçlı iki ayrı silahlı suç örgütü çökertildi. Son iki ayda düzenlenen operasyonlarda toplam 73 şüpheli yakalanırken, 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2024 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen asayişe müessir olayların detaylı incelenmesi sonucu, liderliğini S.E. ve D.S. isimli şahısların yaptığı iki ayrı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü arasında husumet bulunduğu ve karşılıklı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

S.E. liderliğindeki örgüte yönelik Denizli merkezli Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken, kasten öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık (eskort dolandırıcılığı) suçlarından 32 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında D.S. liderliğinde örgüte yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokulması, mala zarar verme, nitekli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplamda 24 ayrı eylem gerçekleştirildiği tespit edilmesi üzerine 1 işyeri ve 30 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli şahsın yakalandı.

Yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 104 adet fişek, 26 adet uyuşturucu madde, 399,1 gram esrar maddesi, 74 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan toplam 27 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son iki ay içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde Denizli'de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçu kapsamında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda toplam 73 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildiği ve bu şahıslardan 59 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ