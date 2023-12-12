Denizli'de İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Hastanede Devam Etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma hastanede de devam etti. Tartışma polis müdahalesiyle son buldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Gözaltına alınan iki grubun tartışması, sağlık kontrollü nedeniyle götürüldükleri hastanede de devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Mekanının dışına da taşan sözlü tartışma kısa süre sonra yerini arbedeye bıraktı. Yumrukların konuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

İfadesi alınan her iki gurup, sağlık kontrolleri için Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada da rahat durmayan tarafların kendi aralarındaki sözlü küfür ve tehditleri devam etti. Hastanedeki işlemleri tamamlanan her iki tarafın bir biri hakkında şikayeti olduğu öğrenildi. - DENİZLİ