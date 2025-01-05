Denizli'de İki Aranan Şahıs Tutuklandı
Denizli'de, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık suçlarından toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Denizli'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir, hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 olmak üzere toplam iki şahıs tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma neticesinde hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı. Ayrıca yine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. İşlemlerinin ardından iki şahıs cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ