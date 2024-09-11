Denizli'de iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Denizli'de iki aracın karıştığı kazada otomobiller adeta hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli - Uşak Karayolu Menteş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D., yönetimindeki 34 BTN 357 plakalı otomobil ile seyir halindeyken S.K., idaresindeki 20 ANC 026 plakalı otomobiliyle anayola bağlanmak istediği esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü S.K., sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ