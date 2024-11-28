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Denizli'de Hurda Yüklü Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Denizli'de Hurda Yüklü Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Denizli'de hurda yüklü otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de hurda yükü otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Parçalara ayrılarak hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı kurtarıldı.

Kaza Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli Antalya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esad K. (69), idaresindeki 20 D 8487 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Esad K.'nin, hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çaptı ardından yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilde sıkışan Esad K., ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan F.G. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından hurda yüklü aracın son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan 2 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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