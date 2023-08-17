Denizli'de Hırsızlık Olayları Artıyor: Güvenlik Kameraları İle İzlenen Hırsızlar Kaydedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mahallenin korkulu rüyası haline gelen 2 kadın hırsız, son girdikleri evden altın çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinleri, daha fazla güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mahallenin korkulu rüyası haline gelen 2 kadın hırsız, son girdikleri evden altın çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ne dadanan hırsızlar ile vatandaşların başı dertte. Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı son günlerde balkon kapı ve pencerelerin açık kaldığını gören hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırış etmeden evlere girmesi mahalleli tedirgin etmeye başladı. Evlerin balkon ve pencereleri ile bahçe duvarlarına tırmanan iki hırsız kadın, son vukuatlarında güvenlik kameralarına yakalandı. Girdikleri evden altın çalıp kaçan kadınlar izini kaybettirirken, mahalle sakinleri ise son günlerde yaşadıkları hırsızlık olaylarına karşı tepkili.

"Yetkililerden mahallemize daha çok kamera koyulmasını rica ediyoruz"

Değerli eşyaları olan evlere daha çok girdiklerini söyleyen Emre Yavuz, "Ben Akhan Mahallesi'nde yaşıyorum. Hırsızlık olayı çok yaşanıyor. Yetkililerden mahallemize daha çok kamera koyulmasını rica ediyoruz. Sürekli bir şeyler çalıyorlar. Eşyalarımız ve altınlarımızı çalıp, arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Nereden çıkıp geldiklerini de anlayamıyoruz" dedi.

"Nasıl bir önlem alacağımızı biz de bilmiyoruz"

Hırsızların boş gördüğü eve hemen dadandığını anlatan mahalle sakini Oğuzhan Akhan, "Polislerin daha çok devriye atmasını istiyoruz. Mahallenin önemli noktalarına kamera koyulmasını talep ediyoruz. Motorumuz dışarda bırakamıyoruz. Evleri boş gördükleri andan itibaren içeri giriyorlar. Nasıl bir önlem alacağımızı biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ