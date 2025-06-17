Denizli'de Hırsızlık Olayı: Arkadaşının İş Yerinden 250 Bin TL'lik Malzeme Çalındı

Denizli'de Hırsızlık Olayı: Arkadaşının İş Yerinden 250 Bin TL'lik Malzeme Çalındı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinden 250 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheli, malzemeleri çatı yapımı için başkasına sattı. Jandarma, düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı ve çalıntı malzemeleri sahibine geri teslim etti.

Denizli'de arkadaşının iş yerinden 250 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüphelinin, çalıntı malzemeleri çatı yapımı için başkasına sattığı ortaya çıktı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan 4 şüphelinin çaldığı malzemeler, monte edildiği inşaattan söküldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir işyerinde geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi A.T., piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi çok sayıda inşaat malzemesi çalındığını belirledi. A.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ayrıca işyerinde beyaz bir kağıt üzerine "Adresi biliyon" notunu yazdıkları, notu yazdıkları kalemi kırdıkları, bir başka kalemi ise kağıt üzerine saplayan şüpheliler, işyeri sahibi A.T.'yi ölümle tehdit ettiği tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevrede bulunan 32 adet KGYS, ev ve işyerine ait güvenlik kamerası incelendi.

Arkadaşının iş yerini soymuş

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin işyeri sahibinin yakın arkadaşı olan Osman Ç. (27) ile arkadaşları Mehmet K. (30), Ömer K. (29) ve Uğur S. (30) olduğu tespit edildi. A.T.'ye ait iş yerinden çalışan malzemelerin çatı yapımı için başka birisine satıldığı belirlendi. Yapımı başlanılan çatıdan sökülen malzemeler, işletmeciye geri teslim edildi.

JASAT timleri şüphelilere yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyon ile 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işletme sahibinin zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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