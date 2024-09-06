Üye Girişi
Haberler

Denizli'de hatalı sollama yapan sürücünün motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanması başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de hatalı sollama yapınca, siparişi teslim etmeye çalışan motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Alkollü olduğunu ve karşı şeride geçtiğini kabul etmeyen sürücünün iddialarını tanık beyanları çürüttü.

Denizli'de hatalı sollama yapınca, siparişi teslim etmeye çalışan motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Alkollü olduğunu ve karşı şeride geçtiğini kabul etmeyen sürücünün iddialarını tanık beyanları çürüttü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 Mart tarihinde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü İ.A., saatler sonra teslim oldu.

Ekmek parası için kuryelik yapan motosiklet sürücüsü Aziz Soysaç'ın ölümü neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otomobil sürücüsü İ.A.'nın yargılanmasına başlandı. Sürücünün ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmaya avukatları, hayatını kaybeden kuryenin ailesi ve avukatlarıyla kazanın tanıkları katıldı.

İlk duruşmada, hakkında Bilinçli Taksirle Adam Öldürme suçundan 2 ila 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sürücü İ.A. hakkında hazırlanan iddianame okundu. Savunmasını alınan İ.A., kazada kusuru olduğunu kabul etmeyerek, tekrar rapor alınmasını istedi. Sanığın talepleri, dosyada görüntü bulunması ve tarafsız tanık anlatımlarının yer alması sebebiyle reddedildi. Kazadan 12 saat sonra teslim olduğu için alkol raporu alınamayan İ.A.'nın savunmasına karşı, kaza anında araçta bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kadın arkadaşı ile birlikte alkol aldıkları mekanda çalışan garsonların beyanları, mahkeme heyetine sunuldu.

Karşı şeride geçmediğini iddia etmişti

Ölen motokuryenin anne ve babasına söz veren mahkeme heyeti, daha sonra tanıkları dinledi. Kazaya tanık olan bayan sürücüsü ifadesinde, karşı şeride geçmediğini, kazanın kendi şeridinde meydana geldiğini iddia eden sürücü İ.A.'nın savunmasını yalanladı. Kazadan saniyeler önce aynı yöne seyir halinde oldukları ve İ.A.'nın kullandığı otomobilin kendisini sollayarak karşı şeride geçtiğini ve kazanın da bu esnada meydana geldiğini ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ifadesi alınamayan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava süresini yakından takip eden Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi olan Aziz Soysaç'ın meslektaşları, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemeye heyetine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Mahkeme denizli 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?
title