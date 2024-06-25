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Denizli'de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 7 Yaralı

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Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Araçta büyük hasar meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahir K., 20 V 6695 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti ni kaybettiği araç yoldan çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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