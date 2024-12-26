Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma yarın devam edecek
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma yarın devam edecek
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Denizli'de Gürültü Meselesi Kanlı Bitti

Denizli'de Gürültü Meselesi Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edilen bir şahıs, darp eden kişilerle buluşarak intikam almak istedi. İki grup arasındaki kavga bıçaklı çatışmaya dönüşerek 3 kişi yaralandı.

Denizli'de gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edilen ve yaşadığı olayı guruna yediremeyen şahıs, dayak yediği kişilerle buluşunca ortalık savaş alanına döndü. Kalabalık iki grubun kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris S., gürültü yaptığı gerekçesiyle yeni taşındığı mahalledeki bir grup tarafından önceki günlerde darp edildi. Yaşanan olayı gururuna yediremeyen İdris S., arkadaşlarını da toplayarak kendisini darp eden kişileri telefonla arayıp randevulaştı. 1891 sokak üzerindeki bir parkta bir araya gelen iki kalabalık grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kalabalık grup da bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda Yiğit Ö., Serdal Ö., ve Y.Y. (15), bıçakla aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayda yaralananlardan 2'si kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, 1 yaralı ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki bir markete sığındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sığındığı markette yoğun kan kaybı yaşayan şahsı ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
img

Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
img

İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Bu toplu mezardan sadece onların cesedi çıktı
Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı
Mourinho'dan sonra bir ilki başardı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu

Son Dakika Haberleri

Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Bitlis okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Bitlis Valiliği)? En-Nesyri gidiyor mu, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kırklareli okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Kırklareli Valiliği)? İstanbul okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Şırnak okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Şırnak Valiliği)? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak 26 Aralık? "Request is not allowed" ne demek? Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat ne zaman yarıştı, şampiyonluğu var mı, restoranı nerede? Van okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Van Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.