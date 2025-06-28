Denizli'de Gıda Mühendisi Cihan Köse Kayıp

Denizli'de Gıda Mühendisi Cihan Köse Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda mühendisi Cihan Köse, Denizli'de 1 aydır kayıp. Ailesi endişeli, sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapılıyor.

Denizli' yaşayan gıda mühendisi Cihan Köse, yakınları tarafından 1 aydır haber alınamıyor. Sosyal medya hesaplarından duyurular ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de yaşayan Balıkesirli gıda mühendisi Cihan Köse'den 1 aydır haber alınamıyor. Ailesinin büyük bir endişe içerisinde haber almayı beklediği kayıp gıda mühendisi Cihan Köse'nin kollarında dövmeler bulunduğu, uzun saçlı ve gür sakallı olduğu belirtildi.

42 yaşındaki Köse'nin Denizli'de 1 ay önce görüldüğü, o tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığını belirten ailesi, sosyal medya hesaplarından duyurularla ve polis ekipleri yardımıyla kayıp gıda mühendisi Cihan Köse'yi ulaşmaya çalışıyor.

Kayıp Köse'nin hayatından şüphe ettiklerini anlatan gıda mühendisinin ailesi, görenlerin 0551 027 55 05 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.