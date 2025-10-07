Denizli'de Genç Avukat Balkonunda Düşerek Hayatını Kaybetti

Denizli'de avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi, evinin balkonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç avukat, yolda hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı. Talihsiz kaza sonrası kendisini kanlar içerisinde yerde bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Avukat Üzeyir Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Genç avukatın cenaze töreninin 7 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Nazilli Koca Camide kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ