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Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 13 Kadın Kurtarıldı

Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 13 Kadın Kurtarıldı
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Denizli'de polis, 5 masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şahsı tutuklarken, fuhşa zorlanan 13 kadını kurtardı. Operasyon, kamu sağlığı ve düzenini koruma amaçlı yürütülen çalışmalara yönelik yapıldı.

Denizli'de polis ekiplerince 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden ve yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilip düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahıs tutuklandı. Ayrıca masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, Toplum sağlığı ve kamu düzenin devamını korumak amacı çalışmalarına devam ediyor. Denizli merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden, yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 5 farklı masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslar, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temini" suçundan adli makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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