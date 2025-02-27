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Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 16 Kadın Kurtarıldı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 16 Kadın Kurtarıldı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen operasyonda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 masaj salonuna baskın yapıldı. Kurtarılan 16 kadınla birlikte, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 mağdur kadını kurtarılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adı geçen masaj salonlarını takibe alan polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken, masaj salonları ise mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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