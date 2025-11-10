Denizli'de Fosseptik Çukuruna Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Denizli'de fosseptik çukuruna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saruhan Mahallesi'nde fosseptik çukuruna düşen köpek çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar köpeği kurtarmak için verdiği uğraşlar sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri fosseptik çukuruna düşen köpeği kurtarmak için operasyon başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu fosseptiğe düşen köpek kurtarıldı. - DENİZLİ